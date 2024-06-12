وصول أكثر من 1.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 10:28 صباحاً - يتدفق الحجاج المسلمون على مكة قبل بدء موسم الحج في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع عودة المناسك السنوية إلى حجمها الضخم.

وقال مسؤولون سعوديون إن أكثر من 1.5 مليون حاج أجنبي وصلوا إلى البلاد بحلول يوم الثلاثاء، غالبيتهم العظمى عن طريق الجو، من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن ينضم إليهم المزيد، وسينضم إليهم مئات الآلاف من السعوديين وغيرهم ممن يقيمون في السعودية عندما يبدأ الحج رسميا يوم الجمعة المقبل.

وأكد المسؤولون السعوديون أنهم يتوقعون أن يتجاوز عدد الحجاج هذا العام العدد المسجل عام 2023، حيث أدى أكثر من 1.8 مليون شخص فريضة الحج، بما يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

عام 2019، أدى أكثر من 2.4 مليون مسلم فريضة الحج.

ومن بين الحجاج 4200 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وصلوا إلى مكة في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

ويوم الثلاثاء، شوهد العديد من الحجاج وهم يحملون مظلات للوقاية من الشمس، في درجات حرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية خلال النهار.