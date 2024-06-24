ردا على تقرير ”تليجراف”.. جولة لسفراء ودبلوماسيين في مطار رفيق الحريري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 01:28 مساءً - قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من بيروت، اليوم الاثنين، أن عددًا من سفراء الدول المعتمدين لدى لبنان، أجروا جولة في مطار رفيق الحريري الدولي، بصحبة عدد من مراسلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.

وأوضح "سنجاب" في رسالة على الهواء، اليوم الاثنين، أن الجولة لعدد من السفراء والدبلوماسيين، تلبية لدعوة علي حميه، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، إلى السفراء ووسائل الإعلام، ردًا على تقرير صحيفة "تليجراف" البريطانية حول وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري، تضمن اقتباسًا منسوبًا إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

وضمت الجولة سفراء الاتحاد الأوروبي، مصر، الهند، باكستان، الصين، اليابان، كوريا، كوبا، رومانيا، البرازيل، كازاخستان، الأردن، إسبانيا، الجزائر، ونيجيريا، برفقة عدد من المسؤولين اللبنانيين، بينهم زياد المكاري، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، وعبدالله بوحبيب، وزير الخارجية والمغتربين، ووليد نصار، وزير السياحة.

واستهلت الجولة الميدانية من مركز الشحن في المطار ثم انتقل المشاركون إلى مركز الشحن الجوي، واطلع السفراء على الإجراءات الأمنية بمطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونفت "إياتا" التقرير الذي نشرته صحيفة "تليجراف"، مؤكدة أن هذا الاقتباس عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الصحيفة لتصحيح الخطأ وهو ما استجابت له.

ونقل مراسل "القاهرة الإخبارية" عن "حميه" في وقت سابق، قوله: "ما يتعرض له المطار اليوم، بدأ من عشرات السنوات، وهو دائمًا وجهة يتم من خلاله تشويه سمعة لبنان، وإذا أردنا أن نجري جردة سريعة لوسائل الإعلام أو بعض الجهات في كيفية مقاربتها لموضوع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت علينا أن نتحدث 48 ساعة".

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار رفيق الحريري، ، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: "سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صحيفة تليجراف البريطانية بعد تقريرها الذي يزعم وجود أسلحة داخل مطار بيروت"، مشددًا على أن مطار بيروت يستوفي كل المعايير الدولية.

وكشف "حميه" أنه ناقش مع رئيس الوزراء ووزارة العدل رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة.

وأضاف: "سننظم زيارة لكل السفراء الراغبين في زيارة مطار بيروت الدولي"، مشيرًا إلى أن مرافق الدولة من مطارات وموانٍ مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة يرغبون في إجرائها.

وفي ذات السياق، أكد وليد نصار، وزير السياحة اللبناني، أن بلاده تتعرض لحرب نفسية، لا سيما بعد الخسائر التي يتكبدها قطاع السياحة الإسرائيلي، بسبب الحرب على غزة.

وأوضح زياد المكاري، وزير الإعلام اللبناني، أن مطار بيروت الدولي لم يتأثر بتقرير الصحيفة، لافتًا إلى أن حركة الطيران منتظمة.

وبدروه، قال سفير مصر في لبنان علاء موسى: "تفقدنا مطار بيروت الدولي لإرسال رسالة دعم إلى لبنان ونحث الجميع على تهدئة التوترات."

وذكر السفير المصري أن صحيفة تليجراف البريطانية تتحمل مسؤولية ما أوردته في تقريرها بشأن مطار بيروت الدولي.

وتابع: "نحتاج في الفترة المقبلة إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابي لحل أزمات المنطقة".