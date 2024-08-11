نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي بيراميدز مواجهة جديدة في الدوري أمام وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 7 وهزم في 3 لقاءات.

وعلى الجانب الاخر يحتل نادي طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، من 32 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل في 12 مباراة وهزم في 11 مباراة.

وحسم الأهلي اللقب رسميا بعد الوصول للنقطة 81 ليصل للقب 44 في تاريخه.

تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود دونجا - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مهند لاشين.

خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - فاخري لاكاي.

موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز في الدوري

تنطلق المباراة غدا الأحد وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد جهاز الرياضة العسكري مباراة الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وبيراميدز في الدوري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.