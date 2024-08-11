محافظ الجيزة يجتمع مع جمعية صحراء الأهرام لدراسة وحل مشكلات «حدائق الأهرام»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - - النجار يكلف بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف للشوارع والطرق لتحسين حركة السير.

- المحافظ يوجه بتوفير مواقع لمعدات شركة المياه للتدخل السريع وصيانة الخطوط و انشاء خرائط ومسارات لشبكات للمياه والصرف الصحي.

- المحافظ يشدد علي تكثيف حملات غلق المحلات المخالفة ومنع اي محاولات للبناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية.



عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعا موسعا مع جمعية تعمير صحراء الأهرام وذلك في إطار السعي نحو إيجاد حلول عاجلة تهدف إلي تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه مواطني قطاع حدائق الأهرام والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم بشكل متكامل .

وخلال اللقاء اطلع محافظ الجيزة علي المعوقات التي تواجه ملف مياه الشرب والصرف الصحي والتي جاء علي رأسها استعراض كميات المياه التي يتم ضخها والتي تصل إلي ٨٠ الف م٣ يومياً الامر الذي يستوجب زيادة الكميات بما يتوائم مع حجم الكثافات السكانية بالقطاع .

واشار محافظ الجيزة انه جاري التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ عدد من المشروعات التي ستساهم في مضاعفة كميات المياه الواردة لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلة ضعف الضغوطات و انقطاعات المياه في بعض المناطق خاصه المرتفعة خلال الفترة المستقبلية .

وأوضح محافظ الجيزة بأنه تم تحديد المسئوليات وخطوات العمل خلال اللقاء حيث تم الاتفاق علي قيام جمعية صحراء الأهرام بالعمل علي نهو أعمال الاسبلت وخرائط الشبكات بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شبكات المرافق وحي الهرم علي أن يتم فور نهو الاسبلت تسليمه بشكل رسمي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ أعمال الصيانات والمشروعات بشكل كامل وإصلاح الخطوط المتهالكة بعد اتاحة خرائط ومسارات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالقطاع .

كما تم الاتفاق علي قيام جمعية صحراء الاهرام بتوفير نسبة ٥ % من مهمات المواسير والمحابس وقطع الغيار المطلوبة مع استمرارها بأعمال التشغيل والصيانة لحين تنفيذ ذلك .

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء على ضرورة توفير جمعية صحراء الاهرام لقطع الأراضي اللازمة بصفة مؤقتة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي علي أن تكون خارج حرم الضغط العالي وذلك لحفظ معدات الصيانة الخاصة بشركة المياه الأمر الذي سيساهم في سرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل في حينه في حال وقوع كسر في الخطوط أو أعطال مفاجئة .

وشهد الاجتماع أستعراض الموقف العام لما تم تنفيذه من أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية بحدائق الاهرام حيث تم رصف حوالي ١٣٠ ألف م٢ من إجمالي التعاقد علي رصف ٤٠٠ ألف م ٢ .

حيث شدد المحافظ على جمعية صحراء الاهرام بضرورة سرعه نهو أعمال الرصف ورفع الكفاءة للطرق والشوارع بالقطاع لتسهيل حركة سير المواطنين والتي تعد ضمن المطالب الملحة لقاطني القطاع إلي جانب استخدام الأساليب الحديثة في تمهيد ورصف الشوارع وعدم الاعتماد علي الاسفلت كخيار اساسي للرصف علي أن يتم مراعاة الاستدامة في الاساليب التي يتم استخدامها في الرصف وان تتحمل الكثافات المرورية والمعدات الثقيلة.

وناقش اللقاء ملف الكهرباء بالقطاع وقد اكد محافظ الجيزة أن شركة الكهرباء قامت بتدعيم قطاع حدائق الأهرام بمحطة كهرباء و٣ موزعات اضافية في إطار خطة الدولة لمجابهة الأحمال المرتفعة للكهرباء موجها جمعية صحراء الاهرام بتوفير مواقع لتدعيم القطاع بمحولات كهرباء حديثة تتناسب مع الكثافات السكانية الموجودة .

وكلف محافظ الجيزة خلال الاجتماع رئيس حي الهرم بتكثيف حملات غلق وتشميع المحال المخالفة مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم قيام المنشأة بممارسة النشاط مرة أخرى بالمخالفة للقانون مع التصدي لمخالفات البناء علي مدار اليوم وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم لفرض سيطرة وهيبة الدولة .

كما وجه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بمتابعة متعهدي النظافة والتأكد من إلتزامهم بجمع مخلفات القمامة من الوحدات السكنية بصفة دورية وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ اليات رفع كفاءة منظومة النظافة بالقطاع بالكامل .