نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيجابية عينة أحمد فتوح بعد واقعة أمين الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه أحمد فتوح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة كبرى في الوقت الحالي، بعد تعرضه لحادث بسيارته بعد أن صدم أحد أمناء الشرطة على طريق العالمين، أثناء عودته إلى القاهرة صباح اليوم.

وكان محمد صبحي، حارس مرمى الفارس الأبيض متواجد مع فتوح داخل السيارة، بيتم التحفظ عليهم وخضوعهم لتحليل تناول المخدرات، ليتم إخلاء سبيل صبحي.

- إيجابية عينة فتوح

وتم صدور قرار بإحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة وخضوعه للتحقيق، بعد أن جاءت عينة تحليل اللاعب إيجابية، بتناول عقار الحشيش.

وأرسل مسؤولي نادي الزمالك، محاميين لمتابعة سير التحقيقات داخل سرايا النيابة، وتم التحفظ على مقاطع فيديو أجهزة المراقبة الخاصة بموقع الحادث، لإرفاقها إلى المسؤولين لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث.