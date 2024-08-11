نعرض لكم الان تفاصيل خبر خليل إبراهيم: المنافسة في صناعة الأجهزة المنزلية ستكون طاحنة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 04:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية، إن مصر جذبت أغلب الشركات العالمية تقريبًا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، والتي استثمرت بدورها في السوق المحلية من خلال إنشائها عددًا من المصانع.

مصر في بؤرة اهتمام الشركات العالمية للأجهزة المنزلية

وأشار إبراهيم في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن من أبرز هذه الشركات العالمية ميديا وهاير الصينية، وبوش الألمانية، وبيكو التركية، وأريستون الإيطالية للسخانات، وسامسونج وإل جي الكوريتان، وإلكترولوكس السويدية.

وشدد على أن مصر تتمتع بمميزات كثيرة، بما يسمح بتوطين صناعة الأجهزة المنزلية محليا، متوقعًا أن تصبح مصر مع تركيا مركزًا رئيسيًّا لصناعة الأجهزة المنزلية.

ونوّه رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك، إلى أن صناعة الأجهزة المنزلية من الصناعات التي بدأت في مصر منذ الخمسينات من القرن الماضي.

ومن ناحية أخرى، أكد أن المنافسة في صناعة الأجهزة المنزلية سوف تكون طاحنة، نظرًا لوجود أغلب اللاعبين الدوليين وأكبرهم، مشيرًا إلى أن السياسات التسعيرية والتسويق والتطوير هما أسلحة المنافسة.

وحول مدى استفادة صناعة الأجهزة المنزلية من الحوافز الحكومية، قال إن مصر قامت بدعم التصدير وخفضت الضرائب، ما يجعل السوق المحلية أكثر ربحية للشركات العالمية.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك، بضرورة منح الصناعة المصرية الحماية الجمركية في البداية حتى تكتسب العملاء وتضمن زيادة حجمها، فضلًا عن توفير الأراضي المرفقة ومنح المصانع قروضًا بفائدة مخفضة.

مصانع كثيرة توقفت عن الإنتاج بسبب نقص العملة لاستيراد الخامات والمكونات

ونبّه إلى توقف مصانع كثيرة عن الإنتاج، نتيجة عدم قدرتها على تدبير العملة الصعبة لاستيراد الخامات والمكونات، في المقابل أشار إلى قدرة المصانع المصدرة على استيراد مستلزمات إنتاجها.

مبيعات الأجهزة المنزلية تراجعت بأكثر من 30% نتيجة ارتفاع التضخم

ونوّه إلى انخفاض مبيعات الأجهزة المنزلية بأكثر من 30% نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وعن المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال صناعة الأجهزة المنزلية مقارنة بدول مثل تركيا والمغرب، يرى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية عدة، ومنها تكلفة العمالة المنخفضة بالمقارنة مع تركيا وكذلك توفر الغاز والكهرباء.

وتابع: مصر تمتلك أيضًا خبرة فنية وتنظيمية أكبر من المغرب، كما تتمتع بتوقيعها عددًا واسعًا من الاتفاقيات الدولية للإعفاء من الجمارك، ومنها اتفاقية الميركوسور والاتفاقيات مع مجموعات الدول الإفريقية، وهو ما يمنحها ميزة إضافية.

وفي سياق مختلف، أكد أن بناء علامة تجارية مصرية هو التوجه الأفضل للمستثمر الصناعي، من اقتناص توكيل لتصنيع علامة عالمية قائمة، نظرًا لأننا نزرع في أرضنا مع ضمان استدامتها، مضيفًا: “التوكيلات ليست دائمة”.

وعن طبيعة الصعوبات التي تواجه الشركات عند التوسع، قال إننا نعاني من عدة مشاكل، ومنها صعوبة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط، فضلًا عن أن الحصول على أراض مرفقة أمر صعب مع قلة توافرها وارتفاع أسعارها.