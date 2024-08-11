مال وأعمال

ارتفاع تكاليف شحن الحاويات من الصين لأعلى مستوياتها منذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع تكاليف شحن الحاويات من الصين لأعلى مستوياتها منذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت تكاليف شحن الحاويات من الصين إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2022، وذلك بعد أن تضاعفت أسعار الشحن أكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام الجاري 2024.

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تبلغ تكلفة شحن حاوية بطول 40 قدماً من شنجهاي إلى نيويورك الآن حوالي 9 آلاف دولار أمريكي وحوالي ثمانية آلاف دولار إلى لوس أنجلوس.

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جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بانخفاض حاد في حجم عبور قناة السويس، والاضطرابات في بعض الموانئ في آسيا، وزيادة الطلب بسبب إعادة تخزين المخزون.

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ومن شأن ارتفاع ارتفاع تكاليف الشحن المتزايدة أن تؤدي إلى تأجيج التضخم، وبما قد يؤثر بدوره بشكل مباشر على السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية.

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وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من أن المستثمرين يقللون من تقدير خطر ارتفاع تكاليف الشحن والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري الأوروبي وبنك إنجلترا، وفق تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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