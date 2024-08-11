الحرية للصناعات الغذائية تدرس رفع إنتاج بسكويت ويفر بنسبة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 01:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال حسن الفندي رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن الشركة تدرس ضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع بسكويت ويفر بنسبة 25% بنهاية العام الجاري.

أضاف الفندي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن قيمة الاستثمارات المقرر ضخها لزيادة إنتاج بسكويت ويفر لا تزال تحت الدراسة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أنها ستعتمد بنسبة 60% على التمويل البنكي، و40% ذاتيًّا.

وأشار رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية إلى أن الحصيلة التصديرية قدرت بنسبة 10% من إجمالي إنتاج الشركة خلال هذا العام.

وأكد أن شركات الحاصلات الزراعية استحوذت على المركز الأول في قائمة الأكثر تصديرًا بالقطاع الغذائي خلال عام 2024.

وكشف حسن الفندي، أن مبيعات الشركة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من 2023.

والجدير بالذكر، أن شركة الحرية للصناعات الغذائية تنتج العصائر والبسكويت والحلوى والشيكولاتة وبعض المخبوزات.