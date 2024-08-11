مال وأعمال

الحرية للصناعات الغذائية تدرس رفع إنتاج بسكويت ويفر بنسبة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحرية للصناعات الغذائية تدرس رفع إنتاج بسكويت ويفر بنسبة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 01:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال حسن الفندي رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن الشركة تدرس ضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع بسكويت ويفر بنسبة 25% بنهاية العام الجاري.

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أضاف الفندي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن قيمة الاستثمارات المقرر ضخها لزيادة إنتاج بسكويت ويفر لا تزال تحت الدراسة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أنها ستعتمد بنسبة 60% على التمويل البنكي، و40% ذاتيًّا.

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وأشار رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية إلى أن الحصيلة التصديرية قدرت بنسبة 10% من إجمالي إنتاج الشركة خلال هذا العام.

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وأكد أن شركات الحاصلات الزراعية استحوذت على المركز الأول في قائمة الأكثر تصديرًا بالقطاع الغذائي خلال عام 2024.

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وكشف حسن الفندي، أن مبيعات الشركة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من 2023.

والجدير بالذكر، أن شركة الحرية للصناعات الغذائية تنتج العصائر والبسكويت والحلوى والشيكولاتة وبعض المخبوزات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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