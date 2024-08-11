نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر الاجتماعي يشارك في معرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يشارك بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين الجديدة، تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات المهرجان.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بمشاركة عميلات تمويل مستورة في فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية، وذلك لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالبنك، خاصة تمويل مستورة الموجه للمرأة المصرية، وذلك إيمانا بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والتوسع في هذه المشروعات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع بهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.



«مستورة» تقدم باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية



وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن دور البنك في مبادرة مستورة لم يقتصر علي تقديم التمويل المالي فقط وإنما يتيح الخدمات غير المالية مثل خدمات التسويق داخل معارض ديارنا، حيث يقوم البنك بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني لتدريب المستفيدات علي تطوير منتجاتهم وطرق التسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع المرأة على العمل الحر وريادة الاعمالولتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن البنك يسعي إلي تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة والتي تتجاوز 100 فرع في جميع المحافظات في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية حيث يقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات لتعزيز هذه المشاريع، مع التركيز على إدماج الشباب والنساء والفئات المختلفة في المجتمع وفي هذه المنتجات، يتجلى الأمر في تقليل معدلات البطالة وزيادة نمو الدخل للأفراد، وهذا بدوره سيؤثر على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي.



ومن جانبه أوضح دكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة ان تمويل مستورة ساهم في توفير فرص عمل للمرأة ودعمها اقتصاديا من خلال إنشاء مشروعات متناهية وصغيرة مما يساعد على تحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة حيث نجح البنك في تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط، مضيفا أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى خمسون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلى 60 عاما ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة.

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