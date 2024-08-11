مجد الدين المنزلاوي: حوافز الحكومة للمصنعين محدودة

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المنافسة الدائرة بين الشركات داخل سوق الأجهزة الكهربائية صحية، لا سيما أن طرح المنتجات الكثيرة يعني طرحها بأسعار ملائمة للمستهلك، مضيفًا أن تلك المنافسة تساهم في عدم الاعتماد على منتج واحد داخل السوق المحلية، بجانب التحفيز على دخول شركات أخرى للسوق.

أضاف المنزلاوي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الحوافز التي تطرحها الحكومة للمُصنعين محدودة، ولا تكفي احتياجات المستثمرين في القطاع، مطالبًا بضرورة تحمل وزارة المالية جزءًا من الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، بالإضافة إلى طرح مبادرات تمويلية بفائدة مُخفضة، لتشجيع المُصنع على استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة، بجانب زيادة التمويل، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مع تعديل البنك المركزي المصري بعض بنود المبادرات التمويلية.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، قائلًا إن تفاقم أزمة عدم توافر الدولار خلال الآونة الأخيرة، دفع إلى نقص ملحوظ في توافر مستلزمات الإنتاج للكثير من الصناعات، وهو ما ترتب عليه اعتزام المُصنعين إنشاء مشاريع لإنتاج مستلزمات الإنتاج، رغم استغراق فترة زمنية طويلة في إنتاجها.

قطاع الأجهزة الكهربائية شهد تراجعًا في الطلب من قبل المستهلكين نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القوة الشرائية للكثيرين بعد تضخم الأسعار

ونوه المنزلاوي، إلى أن قطاع الأجهزة الكهربائية شهد تراجعًا في الطلب من قبل المستهلكين في الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الأجهزة، وسوء الوضع الاقتصادي لعدد من المواطنين؛ فقدراتهم المالية غير ملائمة مع الأسعار الحالية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأفضل للمستثمر هو الجمع بين بناء علامة تجارية مصرية، واقتناص توكيل لتصنيع علامة عالمية قائمة بالفعل، فالعلامة التجارية العالمية تمتاز بتسهيل جميع إجراءات التصدير للخارج، على عكس العلامة التجارية المحلية التي تواجه صعوبات في التصدير.

وانتقد المنزلاوي، حصر مشاكل الصناعة بشكل عام في توفير الأراضي وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، إنما الأمر يتعلق بتحديث الصناعة وتطويرها، بجانب إدخال التكنولوجيا الصناعية، منوهًا إلى أن القطع المُصنعة محليًّا أوفر من سعر القطع التي يتم استيرادها من الخارج.

ويرى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق المصرية تمتاز بتوفير آليات التصدير، بجانب دعم النقل للدول الإفريقية بنسبة 80%، مقارنة بباقي الأسواق العالمية، واوضح أن ميزة تصدير مصر للدول الإفريقية، جذبت الشركات الصينية للاستثمار فيها، ومن بينها شركتا إل جي، وسامسونج.