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أحمد جودة - القاهرة - يُقام غدًا الإثنين مؤتمر صحفي لمناقشة العديد من القضايا الطبية المهمة، وفي مقدمتها ملف الطب الرياضي والقلب الرياضي، وكذلك ملف مكافحة المنشطات وتأثيرها على المنافسة الرياضية العادلة والصحة العامة للرياضي.

بحضور وزير الصحة.. مؤتمر صحفي يناقش تطورات الطب الرياضي ومكافحة المنشطات

يبدأ المؤتمر الساعة 12 ظهرا غدٍ الإثنين بأحد فنادق القاهرة، وذلك تزامنا مع بدء التحضير لانطلاق فاعليات مؤتمر ومعرض "إيجي هيلث" تحت رعاية الأستاذ خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزارء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمشاركة كبرى الكيانات والشركات العربية والأجنبية في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الصحية في المنطقة العربية والعالم.

ويرأس المؤتمر حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير عام مستشفى وادى النيل ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ويشمل المؤتمر حديثا مهما عن كل جوانب وفاعليات الحدث الطبي الكبير وما يقدمه من أطر التعاون والعمل المتواصل بين الهيئات والشراكات والكيانات المصرية والعربية والأجنبية في مجالات الصناعات والمستلزمات الطبية والتكنولوجيا الصحية.

ويتناول المؤتمر أهمية هذا الحدث الطبي الكبير في دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، وذلك بالتوازي مع خطة الدولة المصرية وحرصها على مزيد من تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير احتياجات القطاع الطبي.

ويشير الدكتور حازم إلى أن المؤتمر يعد منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجال الرعاية الصحية، مما يُساهم في تطوير القطاع الصحي في مصر والمنطقة العربية في مختلف التخصصات ومنها الطب الرياضي ومكافحة المنشطات التي باتت تحظى بأهمية كبرى في الفترة الأخيرة.