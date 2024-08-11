نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يصدم حارس الأهلي بقرار الرحيل هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير الزنفلي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار من نادي الداخلية لمدة 6أشهر، بعدما انضم للأحمر عقب تعرض الشناوي للإصابة، وذلك ليكون برفقة مصطفى شوبير.

كولر يوجه الشكر لـ الزنفلي

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، إكس:" اللي بيسأل عن الزنفلي رسميا عقب حسم الدوري كولر قدم الشكر للاعب عن فترة انضمامه للأهلي وانتهت مسيرته بعد مباراة سموحة".

ويخوض بعد قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ضد نظيره زد أف سي، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة زد في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.