نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور الأهلي يرفع شعار "لن ننساكم" أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اهتزت مدرجات مباراة الأهلي أمام زد بالعديد من الهتافات، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحرصت جماهير الأهلي على رفع اللافتات الخاصة بالفقيد الراحل عن عالمنا أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بالإضافة للافتة تحمل أسماء مشجعتا النادي الأهلي التي وافتهم المنية عقب تشجيعهم للمارد الأحمر في حادثة مروعة أمام برج العرب، بالإضافة لصورة للراحل نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي" العامري فاروق".

ودخل الأهلي مباراته أمام زد بتشكيل كالتالي:‏-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.



ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.



بينما جاء تشكيل زد ضد الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد زكي - عبد الله بكري – إسلام عبد اللاه – علي جمال

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" – محمد علي – مروان محمود

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – رأفت خليل – مصطفى سعد.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – شادي حسين – مصطفى زيكو – مصطفى العش – أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي- حازم العسكري