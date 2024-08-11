نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التظلمات على الشهادة الإعدادية الدور الثاني إلكترونيا في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن تظلمات الشهادة الاعدادية للدور الثاني ستكون إلكترونيا، حيث سيتم تحديد موعد والتوجه للكنترول التابع لها المدرسة للاطلاع على كراسة الامتحانات ويتم دفع رسوم 35 جنيه للماده بالإدارة أو الكنترول.

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وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أنه تم فتح التظلمات لصفوف النقل بالإدارات التعليمية ويتم دفع رسوم المادة الواحدة 20 جنيه.

كان قد اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الاعدادية للدور الثاني بنسبة 86.74٪.

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