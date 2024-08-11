نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يفاجئ علي معلول بعد صفقة يحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع الظهير الأيسر الدولي المغربي يحيى عطية الله قادمًا من نادي سوتشي الروسي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع بند إمكانية الشراء. يأتي هذا التعاقد لتعويض غياب اللاعب التونسي المخضرم علي معلول، الذي تعرض لإصابة بتمزق في وتر أكيليس خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي، والتي ستغيبه عن الملاعب لفترة طويلة.

يعتبر يحيى عطية الله، الظهير الأيسر المغربي، ثاني صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري، أيضًا على سبيل الإعارة.

موقف علي معلول بعد التعاقد مع عطية الله

أفاد مصدر خاص بأن إدارة الأهلي قررت الإبقاء على علي معلول ضمن صفوف الفريق رغم التعاقد مع يحيى عطية الله. وأوضح المصدر أن الأهلي قد جدد عقد معلول، البالغ من العمر 34 عامًا، لموسم إضافي ينتهي في نهاية الموسم الجاري 2023-2024، ويقتصر الإعلان الرسمي عن هذا التجديد.

وأضاف المصدر أن تجديد عقد معلول يأتي في إطار التقدير الكامل الذي يحظى به من قبل الإدارة، وأن هناك اتفاقًا على تجديد عقده منذ تعرضه للإصابة في مايو الماضي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأثير ضم يحيى عطية الله على مركز علي معلول

أكد مصدر آخر أن يحيى عطية الله سيشغل مركز الظهير الأيسر الأساسي في تشكيل الأهلي للموسم الجديد. وأشار المصدر إلى أن علي معلول قد يُستبعد من قائمة الأهلي إذا اكتمل عدد الأجانب في الفريق، ولكنه سيظل ضمن الخيارات إذا لم يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي جديد وكان هناك مكان شاغر في القائمة.

كما نوه المصدر إلى أن لجنة تخطيط الكرة ناقشت مع المدرب كولر إمكانية تعديل مركز علي معلول في الموسم الجديد، بحيث يتم الدفع به كجناح أيسر إذا كان جاهزًا للمشاركة في المباريات.