مال وأعمال

فريش إليكتريك تستثمر ملياري جنيه لشراء ماكينات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فريش إليكتريك تستثمر ملياري جنيه لشراء ماكينات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 01:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال المهندس خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية، إنها ضخت استثمارات بقيمة ملياري جنيه خلال العام الجاري، لإنشاء مبانٍ جديدة وشراء معدات إنتاج.

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وكشف إبراهيم في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن مبيعات فريش خلال عام 2023 بلغت 30 مليار جنيه، من ضمنها 150 مليون دولار قيمة صادرات الشركة، (نحو 7.3 مليار جنيه على أساس سعر صرف 49 جنيهًا للدولار).

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ونوّه إبراهيم في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إلى أن الشركة تستثمر 50% من أرباحها سنويًّا لإنشاء مصانع جديدة وشراء معدات الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لتدبير المكونات والخامات المستوردة.

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وكشف عن أن الشركة اتجهت لتصنيع المكونات المغذية لصناعة الأجهزة المنزلية، ومنها محركات الغسالات وكباسات الثلاجات والمبردات والثيرموستات والسخانات ومحابس الغاز، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد استكمال مصانع المنتجات نفسها.

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تحالفات مع دول من شرق آسيا لتصنيع منتجاتها محليًّا

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ونبّه إبراهيم إلى أن دخول عدد من كبريات الشركات العالمية للمنافسة في السوق المصرية، دفع “فريش إليكتريك» لتكوين تحالفات مع هذه الكيانات والإنتاج لصالحها.

ورفض الكشف عن أبرز التحالفات وحجم الإنتاج المستهدف للتصنيع للغير، وقال: التحالفات سوف تعلن عندما يبدأ طرح الإنتاج في السوق.

وبسؤاله عن جنسيات التحالفات الأقرب للتفاوض، قال إنها مع دول من شرق آسيا.

وعن فرص طرح الشركة في البورصة للحصول على تمويل منخفض التكلفة، استبعد رئيس مجلس الإدارة هذا التوجه، مرجعًا ذلك إلى حرص “فريش إليكتريك» على المحافظة على نمط أعمالها من خلال التركيز على التخطيط للمدى الطويل.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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