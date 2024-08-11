أمن القاهرة يضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 5 كيلو حشيش وبندقية خرطوش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 02:26 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهان لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين وميزان حساس.

كما ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، 400 قرص مخدر لعقار "الترامادول"، وسلاح أبيض، وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما 22 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وضبط 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبيض، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، كما ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهم 1,900 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، 2 فرد خرطوش وطلقتان، كمية من مخدر الآيس، 2 ميزان حساسن ومكواه سخان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3,120 مليون جنيه.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.