مديحة حمدي: وفاة أشرف عبد الغفور كانت كابوسًا.. وريهام تواصل تألق والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة مديحة حمدي عن صدمتها الكبيرة بوفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، واصفة إياها بأنها "كانت مفاجأة لم أتوقعها".

تصريحات مديحة حمدي

وأضافت "حمدي"، خلال لقائها ببرنامج "لقاء على الهوا"، قائلة "عندما سمعت الخبر لم أصدق، شعرت أنه كابوس وأردت أن أستيقظ منه.. بالطبع، لا شيء كبير على الله ولكل أجل كتاب، لكن وفاته حقًا صدمتني".

وتحدثت "حمدي"، عن مدى تفاني أشرف عبد الغفور في عمله، مشيرةً إلى أنه كان ينسى نفسه داخل الاستوديو، ويحرص على مساعدة الجميع دون تردد.

مديحة حمدي تتحدث عن الراحل اشرف عبد الغفور

وتابعت: "كان من أصدقائي المقربين بحكم اشتراكنا في العديد من الأعمال سويًا".

وأبدت حمدي إعجابها الشديد بابنته، الفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرةً إياها "فنانة متميزة تثبت باستمرار أنها جديرة بالعمل في التمثيل".

وأكدت أنها تحب ريهام وتتابع خطواتها الفنية بكل فخر، مشيدةً بقدرتها التمثلية الفائقة.