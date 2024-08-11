وزير الداخلية الكويتى: لا تهاون مع أى مخالف لشروط الزيارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 02:25 مساءً - أكد الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي، عدم التهاون مع أي مخالف لشروط الزيارة، قائلا "من يُضبط مخالفا سيعاقب هو وكفيله ويتحمل مخالفة القوانين".

وأضاف وزير الداخلية الكويتي وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد أن حملات ضبط مخالفي الإقامة مستمرة، ويتم إبعاد 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهريا، وأن هذه الحملات لن تتوقف إلا عند الوصول للعدد الذي حددته "الداخلية" هدفاً لها قبل بدء الحملات، وذلك لإبعاد جميع المخالفين.

وأشار إلى أن قوانين جديدة رادعة ستقر قريباً بشأن ملف غسل الأموال، مشددا على وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لاسترداد أموال البلاد المنهوبة في الخارج ومحاسبة المتسببين في ذلك.