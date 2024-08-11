نيسان تستخدم طلاءً جديدًا بموجات كهرومغناطيسية للحفاظ على درجات حرارة السيارة منخفضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 04:28 مساءً - تعمل شركة نيسان اليابانية للسيارات، على نوع جديد من طلاء السيارات الخارجي الذي يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية للحفاظ على برودة السطح والداخل، ولا يزال الطلاء في مرحلة الاختبار، لكن النتائج الأولية تبدو واعدة للغاية.

يستخدم طلاء نيسان الجديد الموجات الكهرومغناطيسية للحفاظ على درجات الحرارة منخفضة

ووفقًا لما ذكره موقع موتور وان، تعمل شركة صناعة السيارات مع شركة Radi-Cool، وهي شركة متخصصة في منتجات التبريد، والطلاء الإشعاعي مثل هذا ليس مفهومًا جديدًا، فقد تم استخدامه في المباني لسنوات للمساعدة في الحفاظ على برودة الأشخاص والأشياء في الداخل، ولكن كما توضح نيسان، تتطلب هذه التطبيقات طلاءًا سميكًا جدًا لا يتمتع بنفس المتانة أو اللمعان الذي تتمتع به طلاء السيارات.

وتم تصميم هذه التركيبة الجديدة للاستخدام في مسدسات الرش وتعمل مع الطبقات النهائية الشفافة، ومع ذلك، لا يزال الطلاء سميكًا، فهو أكثر سمكًا بست مرات من طلاء السيارات القياسي.

ويوجد داخل المزيج مكونان من البنية الدقيقة التي تساهم في قدرته على التبريد، الأول مصمم ليعكس الأشعة تحت الحمراء القريبة، وهي طريقة شائعة للحفاظ على الحرارة منخفضة، أما المكون الثاني هو المكان الذي يحدث فيه السحر العلمي؛ فهو يخلق موجات كهرومغناطيسية لا تعكس أشعة الشمس ولكنها في الواقع تتصدى لها، يساعد على منع انتقال الحرارة إلى أجزاء أخرى من السيارة.