محافظ شمال سيناء يستقبل وزيري الري والزراعة خلال زيارتهما لمنطقة وسط سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 04:29 مساءً - استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارتهما الي منطقة وسط سيناء في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل والمزارعين.

ورحب المحافظ بوزيري الري والزراعة على أرض شمال سيناء، مؤكدًا علي أن زيارة وزيري الري والزراعة الي المحافظة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء وضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود التنمية الشاملة في سيناء.

وأضاف المحافظ أن زيارة وزيري الري والزراعة تشمل تفقد مركز الخدمات التنموية بمنطقة النثيلة، تفقد وحدات ومباني مركز الخدمات التنموية بالنثيلة، بجانب عقد لقاء جماهيري بالمنتفعين والمزارعين، وتوزيع بعض النماذج الاسترشادية (شتلات-2 محطة تحلية-دواجن- اسمدة عضوية)، فضلًا عن تفقد الزراعات بأراضي تجمع النثيلة.