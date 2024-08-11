نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال ينتصر على ليون في آخر استعداداته لبداية الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق آرسنال استعداداته الودية لموسم 2024/25 بفوز مميز على نظيره أولمبيك ليون في مباراة أقيمت عصر يوم الأحد.

آرسنال ينتصر على ليون في آخر استعداداته لبداية الدوري الإنجليزي

جرت المباراة على ملعب "الإمارات" ضمن بطولة كأس الإمارات الودية، حيث تمكن آرسنال من تحقيق الفوز بنتيجة 2-0.

سجل آرسنال هدفه الأول في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول بواسطة اللاعب ويليام ساليبا.

أضاف جابرييل دوس سانتوس الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 27 من نفس الشوط.

بهذا الفوز، يختتم آرسنال استعداداته الودية بنجاح قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه فريق ولفرهامبتون يوم السبت المقبل.