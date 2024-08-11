نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. رامي جمال يستعد لطرح "حالته صعبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال، لطرح أغنية جديدة له بعنوان "حالته صعبة"، ومن المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل، ليختتم بها قائمة الأغاني التي طرحها العام الجاري، ويستعد بعدها لطرح ألبومه الجديد في أول العام المقبل.



وأعلن رامي جمال، عن موعد طرح تلك الأغنية، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، حيث شارك جمهوره بصورة البوستر الرسمي لها، وعلق عليه قائلًا: "يوم الأربع اللي جي ميعادنا مع آخر أغاني السنه دي، إن شاءالله تعجبكم، وأشوفكم في أول السنه مع ألبوم الشتا".

أغنية مش عايشين رامي جمال

وكان رامي جمال، قد طرح الأسبوع الماضي أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مش عايشين"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات أغنية مش عايشين رامي جمال

متفارقين وبعيد عن بعض احنا الاتنين.. وتعبنا البعد بقاله سنين بنكابر ليه وبنعمل فيها إننا ناسين.. متفارقين وبعيد عن بعض احنا الاتنين.. وتعبنا البعد بقاله سنين بنكابر ليه وبنعمل فيها إننا ناسين.. والحقيقة إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها.. لسه بندور عليها في الأماكن والأغاني.. نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين.. والحقيقة إن كل حد فينا عاش حياته.. بين دموعه وبين آهاته.. والمواقف قاسية جدًا.. ده احنا عايشين بس فعلًا مش عايشين.. متفارقين هو الفراق كان ريح مين.. والعند أهو شوف وصلنا لفين.. واللي يشوفنا يفكرنا إن احنا اتنين قاسين.. متضايقين هو الفراق كان ريح مين.. والعند أهو شوف وصلنا لفين.. واللي يشوفنا يفكرنا إن احنا اتنين قاسين..والحقيقة إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها.. لسه بندور عليها في الأماكن والأغاني.. نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين.. والحقيقة إن كل حد فينا عاش حياته.. بين دموعه وبين آهاته.. والمواقف قاسية جدًا.. ده احنا عايشين بس فعلًا مش عايشين.