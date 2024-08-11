الداخلية تضبط مالك شبكة بث تلفزيونية بالخانكة لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 02:26 مساءً - مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن ضبط مالك شبكة بث تلفزيونية مقيم بدائرة بمركز شرطة الخانكة، لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بدون تصريح من الجهات المختصة.

وعثر على عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية، ومحطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى.

كما ضبط مالك شبكة بث تلفزيونية مقيم بدائرةمركز شرطة بنها، لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بدون تصريح من الجهات المختصة، وعثر على عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، وحدة معالجة مركزية، هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء، محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى.

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.