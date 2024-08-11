رئيس الوزراء يستقبلُ نظيره الليبي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 02:25 مساءً - استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، يرافقه بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس حاتم العريبي، رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، مدير جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق، وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أسامة حماد، الدعم المصري الدائم للشعب الليبي، وهو ما شهدناه مؤخرًا في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات الإعصار دانيال، الذي شهدته البلاد العام الماضي.

هذا، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.