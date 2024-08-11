موكب لاستقبال أبطال مصر الأولمبيين أحمد الجندي وسارة سمير من مطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 02:26 مساءً - يستقبل أبطال مصر الأولمبيين أحمد الجندي وسارة سمير، في مطار القاهرة الدولي بصالة رقم 3 في تمام الساعة 9:15 مساء، احتفاء بهم في موكب ينتهي بالمركز الأولمبي بالمعادي مرورا بالقلعة ومتحف الحضارة.

ودعت شركة روابط الرياضية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، إلى استقبال الأبطال، مؤكدة تنظيم مؤتمر صحفي بمسرح المركز الأولمبي بفندق توليب.

ودعت الإعلاميين وممارسي رياضة الخماسي الحديث ورفع الأثقال وكل من يود أن يستقبل أبطال مصر بالحضور في الاستقبال الحافل.