الصناعات التكاملية تستهدف 50% زيادة في إنتاج سكر البنجر

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد _ تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية إنتاج نحو 110 آلاف طن سكر من البنجر خلال الموسم الجديد 2025، بزيادة 50% عن موسم 2024 الذي شهد إنتاج 56 ألف طن، بحسب المهندس صلاح عمر العضو المنتدب الفني للشركة.

أضاف عمر في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تستهدف استلام من 700 إلى 800 ألف طن بنجر من مزارعي محافظات بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا، لصالح مصنع أبو قرقاص، خلال موسم توريد الجديد.

ولفت إلي أن الشركة تسلمت خلال موسم حصاد البنجر 2024 كمية بلغت 450 ألف طن، وتم سداد نحو مليار جنيه عن قيمة الكميات الموردة.

وأوضح عمر أن هذه الكميات لم تحقق المستهدف المقدر بنحو 600 ألف طن، من إجمالي المساحة المنزرعة والتي بلغت 22 ألف فدان .

وتابع أن محصول البنجر الذي تحصل عليه الشركة من خلال مصنع أبو قرقاص 90% منه زراعات تعاقدية والباقي يتم الاتفاق عليه من خلال المزارعين، مشيرًا إلى أن هناك مزايا عديدة يتم تقديمها وتختلف من موسم لآخر، طبقًا للمنافسة التي تتم بين الشركات المختلفة سواء حكومية أو قطاع خاص.

وأشار العضو المنتدب الفني لشركة السكر، إلى أن كميات البنجر المزروعة في الوجه القبلي يتم توجيهها إلى مصنع أبو قرقاص «حكومي»، ومصنع شركة القناة للسكر «قطاع خاص»، مشيرًا إلى أن مصنع أبو قرقاص استقبل نحو 430 ألف طن بنجر خلال موسم 2024، وهي أقل من المستهدف بنحو 150 ألف طن، نتيجة التغيرات المناخية.

يذكر أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون سكر، يبلغ نصيب شركة السكر منها 700 ألف طن والباقي من شركات البنجر . ويبلغ معدل الاستهلاك نحو 3 ملايين طن سكر ويتم استيراد 300 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.