نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير السنغالي بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالدكتور كيموكو دياكيتي، سفير دولة السنغال لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. اللقاء تم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال اللقاء، رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية بين مصر والسنغال، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالسنغال فور استقلالها، وتبادل البلدان العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1960.

استعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى دور الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية. وأكد الوزير على أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة وتوسيع دائرة المنتجات لتحسين التنافسية في الأسواق العالمية.

كما ناقش الجانبان إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيرتها السنغالية في مجالات التصنيع المختلفة.

السفير السنغالي أعرب عن شكره للوزير على حسن الاستقبال وأشاد بخبرات وزارة الإنتاج الحربي المصرية ودورها في دعم التنمية المستدامة في مصر. وأكد على حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتذليل أي تحديات تعوق هذا التعاون.

في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ترحيب وزارة الإنتاج الحربي باستقبال الوفود الفنية السنغالية لزيارة الشركات التابعة للوزارة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بدقة، مما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإفريقية.