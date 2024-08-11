رئيس المجموعة: الصقر تستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلى 70%

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال أحمد صقر رئيس مجموعة الصقر للمواد الغذائية، إن الشركة تستهدف رفع نسبة المكون إلى 70% بنهاية العام الجاري، مقابل قرب 50% حاليًا، نتيجة ضغوط الاستيراد وزيادة تنافسية الصادرات في الأسواق الخارجية، وخفض تكاليف الإنتاج والقيمة المضافة.

أضاف صقر في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الشركة لا يمكنها حاليًا استيراد مواد أولية وإعادة إنتاجها، بسبب تصاعد التكاليف، والتي تنعكس على السعر النهائي للمنتج، في الوقت الذي تعمل فيه العديد من الأسواق الخارجية على رفع نسبة المكون المحلي، ما قلل من فرص تنافسية المنتجات المصرية بهذه الدول.

وأوضح أنه ناقش مع الوزراء المعنيين طرق تعميق الإنتاج المحلي عبر تطوير الخامات المصرية بشكل مختلف، لتناسب المنتج النهائي.

ونوه أحمد صقر إلى أن نسبة الصادرات من إجمالي الطاقة الإنتاجية بلغت 60% خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن ندرة العملة الأجنبية خلال السنتين الماضيتين منعت خطط الشركة لزيادة هذه النسبة.

وأكد صقر أن الشركة تعتزم ضخ إجمالي أموال المساندة التصديرية التي لم تصرف منذ 2016 وحتى 2024 في استثمارات جديدة بالشركة، بعد تعهدات من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بصرف المساندة المتأخرة.

وأشار أحمد صقر إلى أن رفع أسعار المحروقات زاد من الضغوط على الصناعات الغذائية، في ظل صعوبة زيادة أسعار منتجات الشركة بسبب آليات العرض والطلب في السوق المصرية، وتراجع القوة الشرائية للمستهلك، قائلًا: «رفع أسعار منتجاتنا غير وارد».