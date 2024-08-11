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أحمد جودة - القاهرة -

حقق مركز شباب بورسعيد إنجازًا رياضيًا جديدًا في بطولة الجمهورية للبراعم تحت 12 سنة للمصارعة، والتي أقيمت في القاهرة.

بورسعيد تتألق في بطولة الجمهورية للبراعم تحت 12 سنة

وقد تألق أبطال المركز في المنافسات، وحققوا ميداليات ذهبية، مما يعكس التميز الرياضي الذي يقدمه المركز لأبنائه.

قاد الفريق في هذه البطولة المدرب أحمد شعبان، ومحمود حامد المدير الفني للمركز اللذان بذلا جهودًا كبيرة في تدريب وإعداد اللاعبين للمنافسات.

وأشاد محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بأداء اللاعبين والتزامهم العالي، مما ساهم في تحقيق هذا النجاح.

كما أعرب خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الدعم المستمر من الوزارة والمحافظة يعزز من تطوير الرياضة في بورسعيد ويؤهل اللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

