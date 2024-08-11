نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترشيحات الرئيس الإيراني لوزرائه.. هذه أبرز الأسماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الرئيس مسعود بزشكيان رشح عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية.

وعراقجي، دبلوماسي برغماتي محنك وكان يشغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية من عام 2013 إلى عام 2021.

كما سبق وأن شغل منصب سفير إيران لدى تركيا واليابان، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة.

وفي عهد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كان عراقجي ثاني أكثر المسؤولين نفوذا في وزارة الخارجية وشغل مناصب مثل نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية ونائب الوزير للشؤون السياسية.

وعراقجي حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة كنت.

كما تمت تسمية إسماعيل خطيب مرشحا لوزارة الاستخبارات، والعميد طيار عزيز نصير زاده مرشحا لوزارة الدفاع، وإسكندر مؤمني مرشحا لوزارة الداخلية، ومحافظ البنك المركزي الأسبق عبد الناصر همتي مرشحا لوزارة الاقتصاد.