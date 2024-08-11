نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة بحرية.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمتع الفنانة نسرين طافش حاليا بإجازتها في مدينة كان بفرنسا، شاركت جمهورها بصور من رحلة بحرية قامت بها.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش في وسط البحر تقود "موتوسكيل مائي"، ثم جلسة استرخاء على متن القارب أطلت بفستان أبيض واسع مع قبعة من القش وجلست لتناول الفاكهة.

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية أخرى انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل "مع هاني رمزي، داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.

قصة مسلسل “دون مقابل”

والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي، حيث يبتعد خلاله هاني رمزي عن تقديم الأدوار الكوميدية التي برع بها على مدار مسيرته الفنية الطويلة، ويظهر خلال الأحداث بشخصية رجل الشرطة المتقاعد شهاب الرفاعي.

نسرين طافش في فيلم “المصيف”

وأيضا تشارك في فيلم "المصيف"، الذي يضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل ونسرين طافش، بدأ تصوير العمل، بأحد لوكشينات التصوير بمنطقة الهرم، وسط أجواء من البهجة والسعادة، وتدور أحداثه إطار اجتماعي تشويقي، يحمل مفاجآت عديدة، كما يتناول الحياة في الساحل الشمالي، ويناقش عدد من القضايا الاجتماعية الهامة منها اختلاف الطبقات.

آخر أعمال نسرين طافش

وكان آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك"، بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

قصة فيلم "بنقدر ظروفك"

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول.