نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة أكثر من 10 عناصر شرطة خلال أعمال شغب في إيرلندا الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية على موقعها على الإنترنت إصابة أكثر من 10 عناصر تابعين لها خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري بإيرلندا الشمالية.

وجاء في بيان الشرطة: "الليلة الماضية، السبت 10 أغسطس، أمضت الشرطة عدة ساعات في التعامل مع اضطراب في شارع نايلور في ديري... ونتيجة لهذا الاضطراب، أصيب 10 عناصر شرطة".

وأضاف البيان أن مثيري الشغب استخدموا الألعاب النارية وقنابل المولوتوف و"مقذوفات أخرى" لمهاجمة الشرطة، واستخدمت الشرطة الكلاب لتفريق أعمال الشغب.

ووصف رئيس قسم الشرطة المحلية تصرفات مثيري الشغب بـ "العنف المخزي وغير المعقول"، مؤكدا أن الشرطة تمكنت من اعتقال شخص واحد وستحاول تقديم كل من شارك في أعمال العنف إلى العدالة.

وأقيم الموكب السنوي لمنظمة Apprentice Boys البروتستانتية في المدينة يوم السبت، ومن وقت لآخر تثير هذه المسيرات احتجاجات من الكاثوليك المحليين.

كما تحولت بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، يوم الجمعة الماضي إلى مسرح للاشتباكات مع الشرطة وسط احتجاجات مناهضة للمهاجرين اندلعت بعد مقتل أطفال في ساوثبورت.