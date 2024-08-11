نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 30 شخصًا في هجوم مسلح في نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المسؤول الإعلامي في ولاية "بينو" ماثيو أبوه مصرع 30 شخصا أمس السبت، في هجوم مسلح استهدف إحدى قرى الولاية الواقعة جنوب غربي نيجيريا.

وقال أبوه في تصريح صحفي إن مسلحين "أطلقوا النار عشوائيا" ليلا في قرية "آياتي"، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العديد.

وقالت وسائل إعلام نيجيرية إن أكثر من 50 شخصا قتلوا في الهجوم.

وتقع هجمات مسلحة من وقت لآخر في ولاية بينو، كان آخرها الشهر الفائت وقتل فيه 25 شخصا.

وتواجه نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات تشنها عصابات مسلحة وكذلك تنظيمات إرهابية مثل جماعة "بوكو حرام" المرتبطة بتنظيم "داعش" في أجزاء مختلفة من البلاد.​​​​​​​