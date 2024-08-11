نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتقدم بثلاثية على طلائع الجيش في الشوط الأول في مباراة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين خلال أحداث الشوط الأول، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح اللاعب فيستون مايلي من تسجيل الهدف الأول لفريقه بيراميدز في الدقيقة ال7، كما أنه في الدقيقة ال 8 نجح من تسجيل الهدف الثاني للأهرام في الدقيقة ال89 من عمر الشوط الأول.

كما استطاع لاعب طلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة ال 39، من تسجل الهدف الأول لفريقه سكن شباك حارس بيراميدز.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب البدل من الضائع في الدقيقة الثالثة، نجح اللاعب محمد رضا بوبو من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بيراميدز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش ضد بيراميدز في الدوري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سكوحي، عمرو طارق، حميد ماو مكامي، متعب.

خط الوسط: حمدي، إسلام محارب، مصطفى جابر، علي حمدي، كريم طارق.

خط الهجوم: موسى دياوارا.



كما جاء تشكيل بيراميدز ضد طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقعد البدلاء: يوسف نادر - محمود مرعي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس - مروان حمدي