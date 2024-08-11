نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليبيا توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمساعدة مواطني الكفرة جراء الفيضانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جميع الوزارات والهيئات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى وتسخير كافة الإمكانيات للانتقال بها إلى بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وأكد الدبيبة على ضرورة تقديم المساعدة العاجلة للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات محدثة أضرارا كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية بالمدينة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار استجابة الحكومة للأزمة وضمان تقديم الدعم الفوري للمتضررين.

وشهدت مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا هطول أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق ما أدى إلى حدوث سيول جارفة أغرقت أجزاء كبيرة من المدينة متسببة في خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وأوضح الناطق باسم بلدية الكفرة عبد الله سليمان، في تصريح لـ RT، أن مستشفى الشهيد عطية الكاسح الذي يعد المرفق الطبي الرئيسي في المدينة تعرض لأضرار بالغة بعد دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى الطابق الأرضي.

وأضاف سليمان أن المستشفى خرج عن الخدمة تماما نتيجة هذا الضرر مما استدعى التدخل العاجل لفرق الإسعاف لإجلاء المرضى.

وأشار سليمان إلى أنه تم إجلاء 10 حالات من المرضى من داخل المستشفى، وتوزيعهم على عدد من العيادات والمراكز الصحية الأخرى في المدينة لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكد الناطق باسم بلدية الكفرة أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي ضربت المدينة لم تتسبب فقط في إغلاق المستشفى بل تسببت أيضا في أضرار مادية كبيرة للمنازل والسيارات والبنية التحتية.

وناشد السكان المحليون الجهات المسؤولة لتقديم المساعدة الفورية والعمل على إصلاح الأضرار، خاصة مع نقص الإمكانيات الطبية بعد خروج المستشفى عن الخدمة.