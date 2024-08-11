وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد مراكز إدارة العجوزة

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أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الاحد الموافق 11 من أغسطس 2024 لمتابعة مراكز شباب أرض اللواء، والحوتية التابعين لإدارة شباب العجوزة.

ويرافقه عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب،محمد ابراهيم مدير إدارة الإنشاءات،أحمد الطويل مدير الإدارة الإستراتيجية،عبد الرحمن النجار مدير إدارة شباب العجوزة،أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة للشباب.

حيث بدأ الصبروط جولته بمركز شباب أرض اللواء حيث تفقد المبنى الاداري والخدمي والمكتبة وشجع على تطويرها لتصبح مكتبة الكترونية كما تفقد الملاعب ووجه بسرعة رفع كفاءة الملعب الاكريلك والانتهاء من الملعب الخماسي، كذلك شهد ورشة للدعم النفسي وقاعة المساحات الآمنة للوافدين وغرفة الإستشارات الطبية وإدارة الحالة للوافدات، بعدها توجه إلى قاعة الأفراح وسطح المبنى الإداري.

واشاد وكيل الوزارة بالإستغلال الجيد لمساحات المركز وتعدد الأنشطة بداخله.

حيث تابع وكيل الوزارة مركز شباب الحوتية التابع لنفس الإدارة،

وشدد على ضرورة العمل على الطرح الاستثماري واستغلال المساحات الفارغة بالمركز بما في ذلك استغلال الاسطح، وأكد على تكثيف الأنشطة الرياضية وتزيين اسوار الملاعب بالعبارات المحفزة على ممارسة الرياضة،والرسومات التي تعبر عن الجمهورية الجديدة واكد على ضرورة استحداث الأعلام على أبواب المراكز.

شدد الصبروط على متابعته للملاحظات المأخوذة على كل هيئة يقوم بالمرور عليها ولن يتهاون مع التقصير في التنفيذ.

أضاف الصبروط إلى أنه من الضروري سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة تجاه الملاحظات بالإضافة إلى العرض على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتطوير.

تأتي هذه الجولات بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية للتأكد من سير العمل بما فيه مصلحة النشء والشباب.

وأكد الصبروط على مواصلة جولاته خلال الفترة القادمة ضمن خطة معدة مسبقًا لتشمل جميع الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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