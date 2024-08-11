مجلس شؤون الأسرة يدشّن حملة "الحياة مهارة" تحت شعار "تميز بمهارة"

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أحمد جودة - القاهرة - دشّن مجلس شؤون الأسرة، حملة "الحياة مهارة"، بحضور الجهات المشاركة ذات العلاقة، وذلك في إطار سعي المجلس لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الأطفال، حيث تُعد الحملة إحدى المبادرات المشتركة مع برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للأسرة.

وتأتي حملة "الحياة مهارة" ضمن جهود المجلس الحثيثة في توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالأسرة وتنسيقها لإطلاق مشروعات ومبادرات تهدف إلى توفير بيئة داعمة لأفراد الأسرة كافة.

وتستهدف حملة "الحياة مهارة" نشر الوعي المجتمعي بأهمية تنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال منذ سنوات عمرهم الأولى، كما تسلط الحملة الضوء على دور الوالدين والتربويين المهم في صقل مهارات الأطفال؛ لتمكينهم وتعزيز قدراتهم الشخصية والأسرية والمجتمعية.

وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، أهمية تطوير المهارات الحياتية لدى الأطفال، حيث إن تزويدهم بمهارات التعلم والمهارات المهنية، ومهارات التمكين الشخصي، ومهارات المواطنة النشطة، تسهم بصورة مباشرة في تحقيق الاستقرار الأسري والنماء الاجتماعي، وبناء جيل واعدٍ من المواطنين المنافسين عالميًا.

وقدم مجلس شؤون الأسرة، الشكر الجزيل للجهات الداعمة لمبادرة "الحياة مهارة" والمشاركة في الحملة على دورهم الفاعل والجهود المبذولة التي بتضافرها وتكاملها توفر بيئة داعمة للأطفال يحظون فيها بالمُمكّنات التي تزودهم بالمهارات الحياتية والمهنية اللازمة لبلوغ طموحاتهم، وتحقيق رؤية الوطن وبناء جيل يقود المستقبل