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أحمد جودة - القاهرة -

حصل عمر جابر وحمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر ماهر خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

لهذا السبب.. خماسي الزمالك يغيبون عن التدريبات الجماعية



يأتي قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية في ظل الإجهاد الذي يعاني منه الخماسي بسبب ضغط المباريات.



ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

