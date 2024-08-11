نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد زيادة بصحبة عمرو دياب بالساحل الشمالي بعد حفل مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان عماد زيادة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة تجمعه بالمطرب عمرو دياب، خلال قضائهما أجازتهما الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي، حيث أرفق زيادة تعليقًا على الصورة قال فيه:" صديقي وحبيبي النجم عمرو دياب".

كما نشر الفنان عماد زيادة صورة أخرى من نفس اللقاء تجمعه بالهضبة والكابتن حسام غالي ومحمد زيدان ورجل الأعمال محمد زكي، معلقا عليها بجملة:" الهضبة والحبايب"، لتجمع الصورتين آلاف الإعجابات من متابعي النجم عماد زيادة والهضبة

حفل عمرو دياب

جدير بالذكر أنه قد أحيا الفنان عمر دياب يوم الجمعة الماضي، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، حيث ظهر الهضبة بشعر أصفر وشارب وذقن صغيرة باللون الأسود، مرتديًا بنطلون جينز وقميصًا، وقد تفاعل الجمهور معه فور صعوده على المسرح في ظل هتافات كبيرة من الجمهور.

ومازح عمرو دياب جمهوره قائلًا: "يلا نرجع أغاني الفتنس (الرشاقة) بتاعة زمان"، كما وجه الشكر للشركة المنتجة - الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- وهيئة الترفيه السعودية على إقامة هذا الحفل

كما شهد الحفل حضور نجله عبدالله وابنتيه جنى وكنزي، حيث ظهروا وسط الجمهور.

وعلى مدار نحو ساعتين قدّم عمرو دياب مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة، بدأها بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، ليبدأ بعدها في وصلة غنائية مزج فيها بين الأغاني القديمة والحديثة التي طلبها الجمهور.

مفاجآت حفل مهرجان العلمين

كما جاء من ضمن مفاجآت حفل مهرجان العلمين عزف الفنان عمرو دياب بنفسه على آلة البيانو لأغنيته الشهيرة "إنت الحظ"، كما قدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة في فترتي التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة ومن أبرزها أغنية "قمرين" والتي تفاعل معها حضور الحفل بشكل كبير.