كان تحت تأثير "المخدر" ولكن.. وزارة الداخلية تكشف مفاجأة في قضية فتوح

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، لأزمة صادمة صباح اليوم، بعد أن صدم أحد أفراد رجال الشرطة، خلال عودته من طريق العالمين الجديد، إلى القاهرة مع زميله محمد صبحي حارس مرمى الفارس الأبيض.

وزارة الداخلية تكشف مفاجأة في قضية فتوح

وتم التحفظ على فتوح وإحالته إلى النيابة العامة، بعد خضوعه هو وزميله إلى الكشف الطبي الخاص بالمواد المخدرة.

وتم إخلاء سبيل صبحي بعد الحادث بساعات قليلة بعد أن جاءت العينة الخاصة به سلبية.

- إخطار وزارة الداخلية

وأكد إخطار وزارة الداخلية مايلي:

1_ ثبوت إيجابية عينة لاعب نادي الزمالك

أحمد فتوح بعد فحصها من لجان الطب الشرعي المختصة بعد إنتدابها من قِبَل النيابة العامة لمستشفى العلمين النموذجي

2_ الإدارة العامة لمرور مرسى مطروح تثبت عدم تجاوز سائق السيارة ( لاعب نادي الزمالك ) السرعة المقررة على الطريق

3_ النيابة العامة ستطلب تحريات المباحث حول صحة الواقعة، وكذا تحريات الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن مرسى مطروح حول السرعة التي كان يسير بها اللاعب وعمّا إذا كانت تطابق السرعة المقررة الموضعة من قِبَل الشرطة

4_ النيابة العامة ستوجه للمتهم ( لاعب نادي الزمالك ) ثلاث تهم ما بين جنايات وجنح: الأولى: جناية تعاطي جوهر الحشيش المخدر

الثانية: جناية قيادة مركبة تحت تأثير المخدر مما يؤدي إلى إضطراب وعي قائد المركبة

الثالثة: جنحة القتل الخطأ

5_ السيد اللواء / وزير الداخلية، يوجه بإعلان ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات بعد إضطلاع النيابة العامة على مباشرة أعمالها عبر المركز الإعلامي الأمني التابع للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.