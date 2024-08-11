نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تحرك من الزمالك بعد حادث أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرك المسؤولين في نادي الزمالك بصورة رسمية وذلك من أجل لاعبهم أحمد فتوح وذلك بعد أن تم القاء القبض عليه صباح اليوم الأحد.

الزمالك يتحرك لمساعدة فتوح في محنته

وسبق وأن تم القاء القبض على فتوح والتحفظ عليه في أحد أقسام الشرطة بالعلمين وذلك بعد أن دهس أمين شرطة بوزارة الداخلية.

وكشفت بعض المصادر المقربة من نادي الزمالك أن عبد الواحد السيد مدير الكرة قد توجه بالفعل لنيابة العلمين منذ الصباح الباكر للتواجد بجانب فتوح.

كما قام نادي الزمالك بإسناد مهمة المرافعة عن لاعبهم لفريق قانوني كامل يتابع التحقيقات التي تجري في النيابة.

يُذكر أن الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد شهدت إحالة فتوح للنيابة العامة وذلك لإجراء تحليل المخدرات بينما تم اخلاء سبيل محمد صبحي الذي كان معه خلال الحادثة.