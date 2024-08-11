نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..نهى عابدين ضيفة برنامج "حد النجوم" بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة نهى عابدين، اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس، ضيفة في برنامج "حد النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية سالي عبد السلام، والمذاع عبر شاشة قناة الأولى المصرية، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية.

ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن كواليس بداياتها في عالم التمثيل، وتتحدث عن كواليس آخر أعمالها الفنية، كما تكشف عن تفاصيل تجربتها الفريدة في العمل مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي اختارها لتشاركه بطولة مسلسل "ونوس"،وسر العمل التحول الكبير في مسيرتها الفنية بعد هذا العمل حيث حققت من خلاله انتشارًا واسعًا وتقديرًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

آخر أعمال نهى عابدين



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نهى عابدين الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن،أبرزهم:أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.