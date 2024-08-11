نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة تعقد ورشة عمل تحت عنوان " تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت فعاليات ورشة عمل "تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفعال بين وحدة الأوزون المصريه والمركز الوطني للأوزون بالعراق في مجال اتفاقيه فيينا وبروتوكول مونتريال " التى نظمتها وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لتقليل الغازات المسببة للإحتباس الحرارى للحفاظ على البيئة، وتوطيدًا لأواصر التعاون بين الجانبين المصرى والعراقى، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والاستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية، والدكتور عزت لويس منسق مشروعات بروتوكول مونتريال، الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال، وممثلى المركز الوطني للأوزون بالعراق ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، وعدد من المتخصصين والخبراء من وزارة البيئة.

وقد قام الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على السادة المشاركين، مؤكدا أن الورشة تضمنت مجموعة من الأنشطة والزيارات الميدانية حيث تم زيارة أحد مراكز التدريب الخاصة بالتعليم الفني، الذي تم تجهيزه ضمن أنشطة البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لبعض شركات صناعة أجهزة التكييف والتبريد المنزلي والتي أتمت توفيق أوضاعها كأحد ثمار البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، وتنظيم الزياره ميدانية لعدد من مصانع التبريد والتكييف للتعرف على تجربتهم فى تطبيق معايير السلامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة.

واوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الورشة ناقشت مجموعة من الموضوعات التى يرغب الجانب العراقى في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال إنشاء بنك الهالون، انشاء مركز استصلاح وسائط تبريد، برامج تدريب العاملين بالجهات المعنيه بتنفيذ البرنامج الوطني، وكيفيه حساب خط اساس استهلاك المواد الخاضعة لتعديل كيجالى، وعمل دراسه لتقييم المخاطر وقبول الأسواق للمنتجات التى تعتمد على تكنولوجيات صديقة للبيئة.

وتضمنت فعاليات الورشة استعراض مشروع تجريبي تم تنفيذه بين وزارة البيئة مع شركات صناعة أجهزة التبريد والتكييف،بهدف الوصل إلى أفضل البدائل،وقد تم استعراض أول مركز لاستصلاح غازات التبريد في مصر وكيفية التسويق له للاستفادة منه مستقبلًا، كما تم مناقشة خطط التدريب الخاصة بمراقبة الأسواق الداخلية والخارجية لضمان إحكام الرقابة على وسائط التبريد، وقد تم تنظيم زيارة للوفد العراقى لبعض شركات صناعة أجهزة التكييف والتبريد المنزلي والشركات المتخصصة في صناعة قطاعات السندوتش بانل وغرف التبريد وصناديق النقل المبرد، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية الاخرى.

وقد ساهمت الورشة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والعراقي في مجال حماية طبقة الأوزون، ومن المتوقع أن تثمر هذه الورشة عن مشاريع مشتركة وخطط مستقبلية لتعزيز القدرات الوطنية.

وعلى هامش الورشة تم عقد حلقة نقاشية تضمنت إنجازات البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، والالتزامات الوطنيه الخاصة بأتفاق كيجالي لبروتوكول مونتريال، بالإضافة إلى تنفيذ دورة تدريبية بميناء الإسكندرية تضمنت جولة ثقافية داخل مكتبة الإسكندرية وقلعة قيتباى، بحضور عدد من العاملين بمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.