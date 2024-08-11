نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 وأماكن الصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُصرف معاشات شهر سبتمبر 2024 بدءًا من اليوم الأول من الشهر، وهو الأحد 1 سبتمبر 2024. يعد هذا الموعد من الأمور الهامة لأصحاب المعاشات، حيث يمكنهم الحصول على مستحقاتهم المالية في بداية كل شهر كما هو معتاد.

أماكن صرف المعاشات

منافذ البريد المصري

فروع البنوك التجارية

ماكينات الصرف الآلي ATM

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

زيادة المعاشات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح قيمتها 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

ولكن، لا توجد زيادة جديدة في قيمة المعاشات نفسها حتى الآن. آخر زيادة كانت بنسبة 15% والتي تم تطبيقها في فبراير 2024.

الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشاتهم عبر موقع التأمينات الاجتماعية والمعاشات باتباع الخطوات التالية: