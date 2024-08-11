نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 وأماكن الصرف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تُصرف معاشات شهر سبتمبر 2024 بدءًا من اليوم الأول من الشهر، وهو الأحد 1 سبتمبر 2024. يعد هذا الموعد من الأمور الهامة لأصحاب المعاشات، حيث يمكنهم الحصول على مستحقاتهم المالية في بداية كل شهر كما هو معتاد.
أماكن صرف المعاشات
- منافذ البريد المصري
- فروع البنوك التجارية
- ماكينات الصرف الآلي ATM
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
زيادة المعاشات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح قيمتها 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
ولكن، لا توجد زيادة جديدة في قيمة المعاشات نفسها حتى الآن. آخر زيادة كانت بنسبة 15% والتي تم تطبيقها في فبراير 2024.
الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشاتهم عبر موقع التأمينات الاجتماعية والمعاشات باتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع التأمينات والمعاشات من هنا.
- الضغط على خدمة التأمينات الاجتماعية.
- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.
- الضغط على "الاستعلام".
- عرض كافة البيانات المطلوبة.