نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عواصف ترابية.. حالة الطقس في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، عواصف ترابية شديدة أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما تسود المنطقة سحب كثيفة تنذر بهطول أمطار في الساعات المقبلة.

تأثيرات العواصف الترابية

المرور والطرق

أدت العواصف إلى انعدام الرؤية على الطرق السريعة، خاصةً على الطريق الرابط بين مدينة موط وشرق العوينات بمركز الداخلة. وقد تكثفت حملات المرور لضمان سلامة السائقين.

الإجراءات المتخذة

رفع الاستعداد

قامت محافظة الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية والمرافق الحيوية بمراكز المحافظة الخمس، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها المنطقة.

يُنصح المواطنين باتخاذ احتياطات السلامة على الطرق وتجنب السفر إلا في حالات الضرورة القصوى، مع متابعة تحديثات الأرصاد الجوية والمعلومات المحلية بشكل مستمر.