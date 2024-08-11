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أحمد جودة - القاهرة -

شهدت دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 تألقا كبيرا للرياضيين العرب حيث تمكنوا من حصد 16 ميدالية متنوعة في مختلف الرياضات.

يستعرض دوت الخليج الرياضي ال16ميدالية المختلفة التي حققها الابطال العرب في الأولمبياد في مختلف الرياضيات.

العرب يحصدون 16 ميدالية في أولمبياد باريس 2024

الجزائر

حققت إنجازا مميزا بحصولها على ثلاث ميداليات:

- كايليا نيمور أحرزت الميدالية الذهبية في رياضة الجمباز (متوازي مختلف الارتفاع).

- إيمان خليف فازت بالميدالية الذهبية في رياضة الملاكمة (وزن 66 كجم).

- جمال سجاتي أضاف ميدالية برونزية في سباق 800 متر.

مصر

كذلك تألقت بحصولها على ثلاث ميداليات:

- أحمد الجندي فاز بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث.

- سارة سمير نالت الميدالية الفضية في رفع الأثقال (وزن 81 كجم).

- محمد السيد أحرز الميدالية البرونزية في المبارزة (فردي - إيبيه).

تونس

كانت حاضرة بقوة مع ثلاثة ميداليات:

- فراس القطوسي فاز بالميدالية الذهبية في التايكوندو (وزن 80 كجم).

- فارس فرجاني حصد الميدالية الفضية في المبارزة (فردي - سابر).

- محمد الجندوبي حصل على الميدالية البرونزية في التايكوندو (وزن 58 كجم).

البحرين

أضافت ثلاثة ميداليات إلى رصيدها:

- وينفريد ياڤي فازت بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع.

- سلوى ناصر نالت الميدالية الفضية في سباق 400 متر.

- جور ميناسيان حصد الميدالية البرونزية في رفع الأثقال (+102 كجم).

المغرب

حققت ميداليتين مختلفتين:

- سفيان بقالي فاز بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع.

- المنتخب المغربي حصل على الميدالية البرونزية في كرة القدم.

الأردن

حققت بميدالية برونزية:

- زيد مصطفى أحرز الميدالية البرونزية في التايكوندو (وزن 68 كجم).

قطر

أكدت حضورها بميدالية برونزية:

- معتز برشم حقق الميدالية البرونزية في الوثب العالي.

