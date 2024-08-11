نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024: كيفية التقديم ورسوم التظلم وموعد النهاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت معدلات البحث حول رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استقبال طلبات التظلم للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الصف الثالث الثانوي.

بدأت الوزارة في استقبال التظلمات يوم الخميس 8 أغسطس 2024، ومن المقرر أن تستمر عملية التظلمات لمدة 15 يومًا.

آخر موعد لتقديم التظلمات

يستمر استقبال تظلمات الثانوية العامة 2024 حتى يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات الدخول عبر موقع تظلمات الثانوية العامة 2024 من هنا واتباع الخطوات اللازمة للتقديم.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخفيض رسوم التظلمات لتصبح 300 جنيه بدلًا من 500 جنيه لكل مادة دراسية.

يتم دفع الرسوم من خلال أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية أو عبر منافذ الدفع البنكي المخصصة.

في حال وجود أي أحقية للطالب في درجات إضافية، سيتم إعادة رسوم التصحيح له من خلال إيصال سداد مصروفات إعادة تصحيح أوراق الإجابة، ويتم تضمين الدرجات الجديدة في المجموع الكلي للطالب.

أماكن دفع رسوم التظلمات

يمكن دفع الرسوم عبر عدة طرق تشمل:

البريد المصري

فوري

وقتي

إيجي باي

سداد

ضامن

أمان

مصاري

بيي

ممكن

طلقة

موجة

خالص موبايل

أموال

خطوات التقديم لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

دفع رسوم طلب التظلم عبر حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ «فوري» والبريد المصري. الدخول عبر موقع تظلمات الثانوية العامة 2024. تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني الموحد، ثم إدخال الرقم السري الخاص بالطالب. تقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2024.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

نسبة النجاح العامة : 81.3%، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة النجاح في العام الماضي والتي بلغت 78.81%.

: 81.3%، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة النجاح في العام الماضي والتي بلغت 78.81%. شعبة علمي علوم : نسبة النجاح 80%.

: نسبة النجاح 80%. شعبة علمي رياضة : نسبة النجاح 86%.

: نسبة النجاح 86%. شعبة أدبي: نسبة النجاح 80%.

مقارنة مع نسب نجاح الثانوية العامة 2023