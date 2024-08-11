وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال إزالة حريق عقاري الموسكي (صور)

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال إزالة أثار الحريق الذى نشب بالعقارين الواقعين بشارع الجوهري بحى الموسكي، ولمتابعة فحص اللجنة الهندسية للعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث .

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي تفقد عدد من شوارع المنطقة المحيطة للعقارين اللذين تعرضها للحريق لمتابعة جهود المحافظة المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنيين وسلامة العقارات المجاورة لهما وبيان مدي تأثرهم من الحادث .