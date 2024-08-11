أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسي تهنئ سارة سمير ووالدتي الجندي والسيد أبطال الأولمبياد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أجرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفيا مع والدة كل من بطلنا الأولمبي أحمد الجندي والبطل محمد السيد، حيث أكدت لهما أن مصر والمصريين يفخرون بنجليهما، الذان حققا إنجازا مشرفا، يثبت حقيقة أن كل رجل عظيم خلفه إمرأة عظيمة.

 

كما أجرت قرينة الرئيس اتصالاً ببطلة مصر سارة سمير، الملهمة في إرادتها وعزيمتها ووجهت لها التحية والتقدير على إنجازها.

 

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"شكرا لكم يا أبطال، إنجازكم يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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